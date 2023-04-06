خلال اجتماعا موسعا.. نائب محافظ قنا يتابع الموقف التنفيذى لمنظومة المتغيرات المكانية

عقد الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، اجتماعا موسعا لمتابعة الموقف التنفيذى لمنظومة المتغيرات المكانية ومعدات الحملات الميكانيكية بمجالس المدن والقري وتراخيص المحال العامة، وذلك بحضور محمد صلاح أبو كريشة السكرتير العام المساعد للمحافظة، و رؤساء المجالس المحلية وعدد من القيادات التنفيذية.

ناقش نائب محافظ قنا، موقف معاينة مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية التي تم رصدها من قبل منظومة المتغيرات المكانية ، موجها بضرورة التحرك السريع للرد على جميع تقارير منظومة المتغيرات، وإزالة المخالفات بشكل فوري وإعداد وتنفيذ برنامج زمني للإنتهاء من كافة المتغيرات، التي لم يتم الرد عليها ، مؤكدا أنه يتم إجراء تصوير جوى بصفة مستمرة لرصد أى شكل من أشكال التعدى على الأراضى الزراعية والبناء المخالف بكافة القرى والمدن والمراكز .

كما ناقش تقرير الكفاءة الفنية لمعدات الحملات الميكانيكية بمجالس المدن والقري ، ووجها بضرورة عمل حصر لكافة المعدات وتوضيح ما يحتاج منها إلى الصيانة لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله ، نظرا لأهمية الصيانة الدورية في الحفاظ على المعدات وضمان استمرارها .

ومن جانبه ذكر السكرتير العام المساعد، أن اللواء أشرف الداودي محافظ قنا وجه بالمتابعة الدورية لتنفيذ قانون المحال العامة، مشيرا إلى أن المحافظة حريصة على تحقيق أعلى معدلات الإنجاز بشأن توفيق الأوضاع لأصحاب المحلات وأصحاب كافة الأنشطة بنطاق المحافظة ، داعيا أصحاب المحال إلى سرعة التقدم لانهاء التراخيص وتوفيق أوضاعهم لعدم التعرض للمساءلة القانونية.

وكان قد تابع الدكتور حازم عمر نائب المحافظ سير العمل بالمركز التكنولوجي بالوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا، للوقوف على معدلات تلقي طلبات المواطنين بشأن إصدار التراخيص وكافة أنواع الأنشطة الأخرى، رافقه عبد اللاه خبير رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا، وأحمد يوسف مدير وحدة نظم المعلومات والتحول الرقمي، وأشرف أبوالقاسم مدير وحدة إسترداد أراضي الدولة .

وقال نائب محافظ قنا، أن المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين، نجحت في تحقيق عدد من الأهداف المهمة وعلى رأسها تحسين مستوى الخدمات التي يحصل عليها المواطنين من المحليات والتوافق مع توجه الدولة للتحول الرقمي وتبسيط الخدمات وتقليل زمن أدائها وميكنة آلية الحصول عليها.