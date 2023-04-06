أراوخو يكشف تفاصيل مشادته مع فينيسيوس في مباراة كأس ملك إسبانيا

كشف رونالد أراوخو، مدافع برشلونة الإسباني، تفاصيل مشادته مع البرازيلي فينيسيوس جونيور، جناح ريال مدريد، في مباراة كأس ملك إسبانيا.

وكان فريق برشلونة قد ودّع بطولة كأس ملك إسبانيا، بعد الهزيمة الثقيلة أمام ريال مدريد برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأربعاء، على ملعب "سبوتيفاي كامب نو"، في إياب الدور نصف النهائي من المسابقة.

وسجل فينيسيوس هدف التقدم لريال مدريد في الدقيقة 45+1، قبل أن يتألق كريم بنزيما ويسجل هاتريك في الدقائق 50، 58، 81 من زمن اللقاء.

أراوخو يكشف تفاصيل مشادته مع فينيسيوس

ونشرت صحيفة «سبورت» الإسبانية تصريحات رونالد أراوخو عقب المباراة، قائلًا: "بالتأكيد نشعر بالحزن وبخيبة أمل كبيرة، لقد أردنا الفوز باللقب هذا الموسم".

وتابع: "في الشوط الثاني تراجع مستوانا بشكل كبير، خاصة بعد تلقي الهدف الثاني، لقد أضعف هذا قوتنا".

وأضاف: "علينا التركيز الآن في بطولة الدوري الإسباني والتتويج باللقب، إنه الأكثر أهمية الآن".

وشدد: "الهزيمة أمام الغريم ريال مدريد تكون مؤلمة وقاسية دائمًا، لذلك سنقاتل حتى النهاية لحصد لقب الدوري الإسباني".

وعن مشادته مع فينيسيوس أثناء خروج الأخير مستبدلًا، قال أراوخو: "لقد انفعلت قليلًا؛ لأنه كان يتحدث مع الجميع طوال الوقت".

وواصل: "إنه لاعب كبير، ولكن عليه أن يركز على اللعب، أعتقد أنه لو تفرّغ للعب فقط، سيكون أفضل بالتأكيد".

واختتم رونالد أراوخو تصريحاته، قائلًا: "أحاول دائمًا احترام الجميع، لكن حديثه مع الجميع دفعني للانفعال".

وبعد الفوز برباعية، نجح فريق ريال مدريد في التأهل إلى المباراة النهائية، ويستعد لمواجهة أوساسونا في نهائي كأس ملك إسبانيا، المقرر إقامته يوم 6 مايو المقبل، في إشبيلية.

في المقابل، ينافس فريق برشلونة حاليًا على بطولة الدوري الإسباني "الليجا" في الموسم الحالي 2022-2023.

ويتصدر فريق برشلونة حاليًا جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 71 نقطة، متفوقًا على غريمه ريال مدريد صاحب الوصافة برصيد 59 نقطة.