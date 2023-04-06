الخميس 06 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

أغنية جديدة تجمع نانسي عجرم وعمرو المصري في «شوجر دادي»

نانسي عجرم
نانسي عجرم

تتعاون المطربة اللبنانية نانسي عجرم مع الشاعر الغنائي عمرو المصري، في فيلم شوجر دادي  للنجمة ليلي علوي وبيومي فؤاد، المقرر طرحه بدور العرض السينمائية خلال الفترة القليلة المقبلة.

والأغنية تحمل اسم أخر إصدار، من ألحان عمرو المصري، وتوزيع الموسيقي عمرو الخضري، والمقرر طرحه في موسم عيد الفطر المقبل بفيلم ، ويوتيوب وجميع منصات سوشيال ميديا.

أخر أعمال نانسي عجرم

وطرحت النجمة نانسي عجرم، مؤخرا فيديو كليب أغنيتها الجديدة "بدي حدا حبو"، عبر قناتها الرسمية على اليوتيوب، والأغنية من كلمات أحمد ماضي، وألحان زياد برجي، وتوزيع هادي شرارة، ميكس وماستر إيلي بربر.

كما طرحت أغنية "يا عيد"، عبر قناتها الرسمية على اليوتيوب، والأغنية كلمات وتلحين سليم عساف وتوزيع باسم رزق، يذكر أن عمرو كتب للفنانين شيرين،تامر حسني ، أصالة، هيفاء وهبي،فضل شاكر، أدهم نابلسي، مدحت صالح، روان بن حسين، هيثم شاكر، داليا مبارك، مصطفى قمر، لطيفة، دومينيك حوراني، إبراهيم الحكمي، مايا دياب، ونوال الزغبي وغيرهم.

تفاصيل فيلم شوجر دادي

فيلم «شوجر دادي» تدور أحداثه فى إطار كوميدى حول رجل يمر بأزمة منتصف العمر، وتقوده مراهقته المتأخرة إلى إقامة علاقة سرية مع راقصة، لتنقلب حياته وحياة أسرته رأساً على عقب.

أبطال وصناع فيلم شوجر دادي 

«شوجر دادي» بطولة ليلى علوي وبيومي فؤاد، وحمدي الميرغني، ويشاركهم بطولة الفيلم تامر هجرس، محمد محمود، مصطفى غريب، مي الغيطي، جوهرة، وفرح الزاهد، وهو من تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم.

اخر اعمال نانسي عجرم أغنية جديدة النجمة نانسي عجرم موسم عيد الفطر ليلى علوي فيلم شوجر دادى

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