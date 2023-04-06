الخميس 06 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تحريات لكشف ملابسات مصرع شخص سقط من الطابق العاشر في العجوزة

جثة
جثة

لقى شخص مصرعه نتيجة سقوطه من الطابق العاشر بأحد العقارات فى العجوزة، حيث يكثف رجال المباحث تحرياتهم لكشف ملابسات الحادث، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق. 

البداية كانت بتلقى مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد مصرع أحد الأشخاص نتيجة سقوطه من عقار فى العجوزة، حيث انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبإجراء التحريات تبين أن شخص سقط من الطابق العاشر، مما أسفر عن مصرعه فى الحال متأثرا بالإصابات التى لحقت به. 

تم نقل الجثة إلى مستشفى إمبابة العام، وتحرر محضر بالواقعة، وجارى تكثيف التحريات لكشف ملابسات الحادث، وبيان وجود شبهة جنائية من عدمه، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

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