الآثار والمخدرات تنهيان حياة شابين بالقاهرة

ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض على المتهمين فى واقعة تنقيب عن الآثار أسفرت عن وفاة عامل إثر انهيار الرمال عليه بمنطقة المطرية.

كانت أجهزة الأمن بالقاهرة تلقت بلاغا من شرطة النجدة مفاده مصرع عامل أسفل أنقاض حفرة بمنطقة المطرية، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وعثرت على جثة عامل وتبين وفاته أثناء التنقيب عن الآثار، وتم ضبط باقى المتورطين فى الواقعة.

كما أنهت المخدرات حياة شاب بمنطقة السلام أول، حيث تلقى قسم شرطة السلام أول إخطارا من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة شاب، وانتقل رجال المباحث إلى محل البلاغ وعثر على جثة شاب يرتدي ملابسه كاملة ولا توجد به إصابات ظاهرية، وتبين أن سبب الوفاة تعاطي جرعة زائدة من المخدرات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.