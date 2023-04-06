حبس عصابة تسرق المواطنين بالإكراه فى القاهرة 4 أيام

قررت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة حبس 3 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابي بالقاهرة تخصص نشاطه الإجرامي فى السرقة بالإكراه.

وطالبت النيابة رجال المباحث بقسم شرطة الخليفة بسرعة التحريات حول المتهمين للوقوف على نشاطهم لاستكمال التحقيقات ووجهت لهم تهمة السرقة بالإكراه.

تبلغ لقسم شرطة الخليفة بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص – مقيم بمحافظة الجيزة) بتضرره من ثلاثة "مجهوليــن" لقيام أحدهم باستدراجه لأحد المقاهى الكائنة بدائرة قسم شرطة مصر القديمة عبر إحدى الصفحات بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بدعوى استئجار سيارة، واصطحابه بمركبة "توك توك" وصولاً لإحدى المناطق بدائرة القسم وتعدوا عليه بالضرب مُحدثين إصابته بجروح متفرقة بالجســـم واستولوا منه علـــى (هاتف محمول- مبلغ مالى- بعض المتعلقات الشخصية)، ولاذوا بالفرار.

عقب تقنين الإجراءات ومن خلال التعامل الفنى أمكن تحديدهم وتبين أنهم (4 أشخاص - لاثنين منهم معلومات جنائية) وعُثر بحوزتهم على كافة المسروقات المستولى عليها من المجنى عليه وكذا (2 سلاح أبيض "مطواة"- مبلغ مالى – الهاتف المحمول– مركبة "التوك توك" ملك أحدهم "المستخدمين فى الواقعة") وبمواجهتهم بأقوال المجنى عليه أيدوها واعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأقروا بأن المبلغ المالى المضبوط بحوزتهم من متحصلات واقعة أخرى.