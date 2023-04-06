"باعرف أشوف الموسيقى".. جديد الشاعر وليد الجارحي

صدر عن دار الأدهم للنشر والتوزيع، بالتعاون مع دار Kataba للطباعة والنشر ديوان جديد للشاعر وليد الجارحي بعنوان "باعرف أشوف الموسيقى".

الديوان هو الإصدار الثاني للشاعر بعد كتابه "الفشنكاح والعجل النطاح" الذي يضم كتاباته الساخرة.

يضم ديوان "باعرف أشوف الموسيقى" 34 قصيدة من شعر العامية المصرية ومن أجوائه:

كل البنات اللي حبوني محبتهمش

كل البنات اللي حبوني ومحبتهمش

دلوقتي بيسقطوا فراشات نبيلة

على جروح في الروح قديمة

خلّتك ماتنمش

كل البنات اللي فاكرنّي ولد بجناحين

كانوا مخدوعين

ده لإن أبعد مسافة روحتها لذاتي

وانا بين بين

تنزف ورودي وعودي

وبنقسم نصين

واحتار ما بين

نُصي الرحيم

ونُص تاني رجيم

أنا الرجيم اللي غارق في ملذاتي

بين نُص ميت

ونُص عايش كل حيواتي

كل البنات اللي حبوني على عيوبي

واتذللوا للملايكة يأجلوا ذنوبي

لعلّي أتوب

وخدوني للسيدة الطاهرة

لعلّي أدوب

وازاي أتوب من ذنوب وسببها محبوبي!

كل البنات اللي سمّوني كتاب الورد

كل البنات اللي بكت على سبحتي في الوِرد

وانفلقوا من العياط

سابوا مناديل على البلاط.. معجونة بخضوع

كُحل مبلول بالدموع

ريحة شياط في القلب من على بعد

كل البنات اتسنّدوا على وعد

واتدحرجوا فـ قلبي واتسنّدوا على بعض

وبيكتبوا لذكرى حبيب ضل

الحب ضد الفقد.. ضد البرد

ضد البُعد

وانا اللي ضدي

أنا الوحيد اللي ضدي

وباتمسّح في طُهر الورد!