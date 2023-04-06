الخميس 06 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مصرع شاب أثناء التنقيب عن الآثار في المطرية

التنقيب عن الآثار
التنقيب عن الآثار

لقي شخص مصرعه بعدما انهارت عليه حفرة أثناء تنقيبه عن الآثار بنطاق دائرة قسم المطرية.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث ورجال الإنقاذ وسيارات الإسعاف وتم انتشال الجثة ونقلت إلى المشرحة، وحرر محضر بالواقعة.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من أحد الأشخاص يفيد بوفاة شقيقة أثناء التنقيب عن الآثار داخل حفرة بمنطقة المطرية، وأكد أن شقيقه المتوفي أبلغه قبل تغيبه ببحثه عن كنز داخل حفرة  وأنه علم عقب اختفائه بانهيار حفرة رمال عليه داخل الحفر ولقي مصرعه.

وانتقل رجال المباحث الى المكان وجرى استخراج الجثة ونقلها إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة ، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه الواقعة.

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