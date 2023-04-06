الخميس 06 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مصرع شاب سقط من شرفة منزله فى ظروف غامضة بدار السلام

مصرع شاب سقط من شرفة
مصرع شاب سقط من شرفة منزله

تواصل الأجهزة الأمنية في القاهرة جهودها لكشف غموض مصرع شاب، سقط من شرفة منزله في دار السلام، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب الطب الشرعي، لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة ومعرفة هل توجد شبهة جنائية من عدمه.

كما طلبت النيابة العامة إجراء تحليل الكشف عن تعاطي المخدرات من عدمه، وصرحت بالدفن، وكلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، واستدعاء أسرته لسماع أقوالها حول الواقعة وملابساتها، ومعرفة إذا كانت تتهم أحدا بالتسبب في الواقعة من عدمه. 

تلقى مأمور قسم شرطة دار السلام إخطارا من أحد المستشفيات بدائرة قسم الشرطة، يفيد بوصول شاب مصابا بكسور ونزيف خارجي بادعاء سقوط من علو، وبالانتقال تبين العثور على جثة شاب يدعى «عاصم س ح»، في العقد الرابع من العمر، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي أصدرت قراراتها المتقدمة، وجارٍ تكثيف الجهود من قبل ضباط المباحث الجنائية بالقاهرة لكشف ملابسات الواقعة.

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