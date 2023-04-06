الخميس 06 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

العثور على جثة شاب فى أحد شوارع دار السلام.. و«النيابة» تستدعى أسرته

جثة شاب
جثة شاب

تكثف الأجهزة الأمنية بالقاهرة جهودها لكشف غموض العثور على جثة شاب في أحد الشوارع بمنطقة دار السلام، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، التي انتدبت الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية، لبيان سبب الوفاة ومعرفة هل توجد شبهة جنائية من عدمه.

وطلبت النيابة العامة أخذ عينات دموية وحشوية من جثمان المتوفى، وإرسالها إلى المعمل الكيمائي بمصلحة الطب الشرعي لتحليلها، لبيان إذا كانت العينات تحتوي على مخدرات أو سموم من عدمه، وصرحت النيابة العامة بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، كما طلبت استدعاء أسرته لسماع أقوالها حول الواقعة وملابساتها ومعرفة إذا كانت تتهم أحدًا بالتسبب في الواقعة من عدمه.

تلقى مأمور قسم شرطة دار السلام، بلاغًا بالعثور على جثة شاب في أحد الشوارع بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين العثور على جثة شاب يدعى "أحمد. م. م" في العقد الثالث من العمر، وبالفحص تبين ارتداء كامل ملابسه الداخلية والخارجية، كما تبين خلو الجثة من أي إصابات ظاهرية، وبالتفتيش تبين العثور على المتعلقات الشخصية للمتوفى، وتحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي أصدرت قراراتها المتقدمة.

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العثور على جثة شاب فى أحد شوارع دار السلام.. و«النيابة» تستدعى أسرته

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