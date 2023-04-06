جهود مكثفة لتوزيع الوجبات على المحتاجين في المنيا

ينشط عدد من المبادرات الخيرية في محافظة المنيا خلال شهر رمضان، والتي تهدف لتحضير وتوزيع الوجبات الساخنة وكراتين المواد الغذائية على المحتاجين.

وقال اللواء أحمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوي جنوب محافظة المنيا إنه تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي بمدينة ملوي يتم توزيع الوجبات الجافة على الأهالي بمقر الجمعية الشرعية بحي جنوب مدينة ملوي، حيث يتم استهداف 500 وجبة جافة أسبوعيا خلال شهر رمضان المبارك.

وأضاف إبراهيم فرج مدير مكتب مؤسسة مصر الخير بالمنيا أنه تحت رعاية اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، تنظم مؤسسة “مصر الخير” بالتعاون مع الوحدة المحلية لمركز ديرمواس، حملة "إفطار صائم" والتي تستمر طوال شهر رمضان وتستهدف توزيع 400 وجبة ساخنة يومياً للأهالي من أبناء قرى مركز ديرمواس.

وأوضح الدكتور حسام عبد الرحيم منسق عام الأنشطة الطلابية بجامعة المنيا ومقرر أسرة طلاب من أجل مصر أن الأسرة بمشاركة عدد كبير من الشباب الجامعي المتطوع قامت بتجهيز 1500 كرتونة سلع غذائية بالجامعة ونقلها من خلال الطلاب وتسليمها بأنفسهم لأهالي القري المختلفة.

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