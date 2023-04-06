الخميس 06 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أسامة السعيد: إسرائيل أصبحت خطرًا على الأمن والسلم الدوليين

الدكتور أسامة السعيد
الدكتور أسامة السعيد الكاتب الصحفي

قال الدكتور أسامة السعيد، الكاتب الصحفي، إن الممارسات الإسرائيلية الخارجة عن كل أطر التفاهمات وأطر السلام وأطر القوانين الدولية يجب أن ترى رد فعل مختلف ومغاير إزاء هذه الممارسات. 

وأضاف السعيد، خلال مداخلة عبر سكايب بفضائية القاهرة الإخبارية، أن العرب هم المسؤولون في المقدمة عن الضغط على الحكومة الاسرائيلية لكن ليسوا وحدهم، لافتا إلى أن العالم كله لابد وأن يغير معاملته مع إسرائيل. 

وأوضح أن إسرائيل أصبحت في ظل هذه الحكومة الأكثر تطرفا، حيث أصبحت خطرا على السلم والأمن الاقليمي والدولي، لافتا إلى أن اشعال العنف بهذا الشكل والممارسات المخالفة للقانون الدولي والممارسات المخالفة لأي معايير للإنسانية هي مسألة تخل بمبادئ ومعايير السلم والأمن، وبالتالي على كل القوى الدولية أن تغير معاملتها مع إسرائيل وأن تغير من هذا النهج الهاديء والمتواطيء في بعض الأحيان.

وأشار إلى أنه يجب على الدول العربية وخاصة الدول الوازنة والفاعلة في الاقليم أن تضغط على القوى الكبرى وتقدم لها رؤية واضحة بأن هذا الأمر لا يجب أن يستمر. 

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