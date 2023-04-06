الخميس 06 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

وزير فلسطينى يُحذر الاحتلال الإسرائيلى من تفجير الأوضاع بالمنطقة

وزير التنمية الاجتماعية
وزير التنمية الاجتماعية الفلسطيني أحمد مجدلاني

حذر وزير التنمية الاجتماعية الفلسطيني أحمد مجدلاني، الأربعاء، من إجراءات الاحتلال الإسرائيلي أحادية الجانب التي تنذر بتفجير الأوضاع في المنطقة، والتي تأتي نتاج سياسة الفاشية والتطرف لحكومة الاحتلال وبرنامجها القائم على إزاحة حل الدولتين.


وأضاف مجدلاني، خلال كلمة أمام حلقة النقاش التي نظمها المجلس الاقتصادي الاجتماعي الأوروبي حول السلام في الشرق الأوسط، عبر نظام "الفيديو كونفرنس"، أن الأصدقاء الأوروبيين مدعون اليوم لتدخل أكثر جدية وأكثر فعالية، لوقف إجراءات الاحتلال أحادية الجانب، وإنقاذ حل الدولتين.


وتابع أن سياسة الكيل بمكيالين وازدواجية المعايير في القضايا الدولية أمر لا يساهم في صنع السلام، بل هو تجاوز للقيم والمبادئ وللشرعية الدولية.


وأشار مجدلاني إلى أن قوات الاحتلال هاجمت المصلين في المسجد الأقصى فجرا، واعتدت عليهم واعتقلت العشرات منهم، في خطوة تؤكد عنصرية هذا الاحتلال، وأن دور العبادة يتم مهاجمتها وكأن الصلوات تحتاج إلى إذن من الاحتلال، هذه السياسة والإجراءات التي يقوم بها الاحتلال، تنذر بتفجير الأوضاع في المنطقة بأية لحظة.

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