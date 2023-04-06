فايز فرحات عن اقتحام الأقصى: الاحتلال يحاول تشتيت النظر عن أزمات الداخل

قال الدكتور محمد فايز فرحات، مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن اعتداء سلطات الاحتلال وميليشيات المستوطنين على المصلين بالمسجد الأقصى، يشير إلى تجاهل و عدم احترام لطبيعة شهر رمضان المبارك، وهو شهر له قدسيته لدى المسلمين

وأضاف فايز فرحات، خلال مداخلة عبر سكايب بفضائية القاهرة الإخبارية، أن ما تقوم به الحكومة الإسرائيلية الآن هو محاولة واضحة للفت النظر بعيدا عن الأزمة الداخلية، التي تعاني منها الحكومة الاسرائيلية، لافتا إلى أن هناك أزمة شديدة التعقيد داخل إسرائيل، حيث لاحظنا وجود تطورات الأسابيع الأخيرة، بأن الحكومة الاسرائيلية اتخذت بعض الاجراءات، لكن هناك توافق على أن هذه الاجراءات هي اجراءات ترحل الأزمة فقط إلى مرحلة تالية، لكن الواضح الآن أن الحكومة الإسرائيلية تحاول لفت النظر بعيدًا عن أزمتها الداخلية وهي أزمة هيكلية كبيرة تتعلق بطبيعة التحولات التي تجري في إسرائيل، وصعود تيار يميني ليس فقط يميني بالمعنى السياسي، لكن يميني أيضًا بالمعنى الديني.

وأكد أن السياسات الإسرائيلية أصبحت أسيرة لهذا التيار الديني المتشدد، ليست فقط السياسات الداخلية وإنما السياسات الخارجية أيضًا.