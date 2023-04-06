معرض فيصل للكتاب يناقش «مكارم الأخلاق فى الرسالة المحمدية» (صور)

شهد معرض فيصل للكتاب، بدورته الحادية عشرة، الذي تنظمه الهيئة العامة للكتاب، أمس الأربعاء، رابع أيامه، مجموعة من الفعاليات الثقافية والفنية، حيث عقدت ندوة بعنوان «مكارم الأخلاق في الرسالة المحمدية» أدارها الدكتور أحمد هاشم البطريق، وشارك فيها الشيخ محمود محمد الأبيدي، إمام مسجد فاطمة الزهراء.

معرض فيصل للكتاب



وتحدث الأبيدي في الندوة، عن مكارم الأخلاق والوفاء بالعهد في السنة النبوية، والأدب التربوي، والرحمة بالحيوان، كما تحدث عن طريق القضاء على الغضب، والتعصب بقول «لا حول ولا قوة إلا بالله» حسب السنة المحمدية.

معرض فيصل للكتاب



وتقدم الأبيدي بالشكر لإدارة المعرض، مشيدا بالفقرات الفنية المقدمة في المعرض والتي تقاوم الإسفاف، مؤكدا على أن الفعاليات الفنية والثقافية التي تقدمها وزارة الثقافة بقطاعات المختلفة، جيدة وتعمل على رفع الوعي، والقضاء على الأفكار الغير أخلاقية.

وشهد المعرض مجموعة من الورش للأطفال، فضلا عن الورش التي قدمتها الهيئة العامة لقصور الثقافة، والمركز القومي لثقافة الطفل، إلى جانب معرض لمنتجات الحرف التراثية والتقليدية.

كذلك قدمت وزارة الأوقاف ورشة حكي للأطفال، وعرض فني لفرقة عمرو حمزاوي، وقدم السيرك القومي عرض على خشبة المعرض، فضلا عرض لفرقة التنورة التراثية التابعة لقصور الثقافة.

ومن ناحية أخرى يقدم المعرض خصومات على الإصدارات التي تشارك بها الهيئة العامة للكتاب، وباقي قطاعات الوزارة، ويشارك في الدورة الحالية ما يقرب من 30 ناشرا.

وتستمر فعاليات معرض فيصل للكتاب بدورته الحادية عشرة، حتى يوم ١٢ إبريل الجاري، بمنطقة الطالبية بحي فيصل، بمشاركة كافة قطاعات وزارة الثقافة، سواء المعنية بالنشر، أو المشاركة بفعاليات ثقافية وفنية.

وتواصل قطاعات وزارة الثقافة الاحتفالات بشهر رمضان المبارك من خلال تقديم المئات من الفعاليات المتنوعة في كافة المواقع الثقافية، أو الساحات المختلفة بمحافظات مصر.

معرض فيصل للكتاب

معرض فيصل للكتاب

معرض فيصل للكتاب