فشل مفاوضات الزمالك والألمانى هايكو هيرليتش

تعثرت المفاوضات بين مجلس إدارة نادي الزمالك، والألماني هايكو هيرليتش المرشح لتدريب الفريق وغادر القاهرة.

وكان الزمالك توصل إلى اتفاق مبدئي مع هيرليتش على قيادة الفريق الأول لكرة القدم، خلفًا للبرتغالي جوسفالدو فيريرا.

وعلم "الدستور" أن الألماني هايكو هيرليتش طلب شرطًا جزائيًا حال الرحيل وهو ما رفضته إدارة نادي الزمالك.

وقررت إدارة الكرة بنادي الزمالك، منح لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء راحة سلبية اليوم من التدريبات الجماعية للفريق عقب الهزيمة من المصري البورسعيدي في الجولة الثانية والعشرين من بطولة الدوري العام.