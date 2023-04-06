الخميس 06 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

فشل مفاوضات الزمالك والألمانى هايكو هيرليتش

الألماني هايكو هيرليتش
الألماني هايكو هيرليتش

تعثرت المفاوضات بين مجلس إدارة نادي الزمالك، والألماني هايكو هيرليتش المرشح لتدريب الفريق وغادر القاهرة.

وكان الزمالك توصل إلى اتفاق مبدئي مع هيرليتش على قيادة الفريق الأول لكرة القدم، خلفًا للبرتغالي جوسفالدو فيريرا.

وعلم "الدستور" أن الألماني هايكو هيرليتش طلب شرطًا جزائيًا حال الرحيل وهو ما رفضته إدارة نادي الزمالك.

وقررت إدارة الكرة بنادي الزمالك، منح لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء راحة سلبية اليوم من التدريبات الجماعية للفريق عقب الهزيمة من المصري البورسعيدي في الجولة الثانية والعشرين من بطولة الدوري العام.

والألماني هايكو هيرليتش الزمالك تعقر مفاوضات المدير الفني الجديد للزمالك مجلس إدارة الزمالك التدريبات الجماعية للزمالك

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