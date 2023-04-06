الخميس 06 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مستشار الرئيس الفلسطينى: نتنياهو يهرب من أزماته الداخلية بافتعال حرب على الفلسطينيين

نتنياهو
نتنياهو

أوضح الدكتور محمود الهباش، قاضي قضاة فلسطين ومستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدينية، سبب لجوء نتنياهو لافتعال هذه الأزمة وارتكاب هذه الجرائم، وقيام سلطات الاحتلال وميليشيات المستوطنين بالجرائم الارهابية، قائلًا: "إن ما دفع نتنياهو إلى ارتكاب مثل هذه الجرائم هو عقلية الإجرام التي تعشش في نفوس وضمائر هؤلاء إذا كانت عندهم ضمائر".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج على مسؤوليتي، المذاع عبر فضائية صدى البلد، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، أن  العقلية الإجرامية الاحتلالية الاستعلائية التي تعشش في نفوس هؤلاء، كما أن نتنياهو يحاول أن يتهرب من أي إخفاق سياسي، لافتًا إلى أن هناك اخفاقات سياسية، معقبًا: "نحن إلتقينا بضغط أمريكي ودعاية عربية في كل من العقبة وشرم الشيخ معهم، والعالم طلب منهم وقف الإجراءات الأحادية التي منها احترام الوضع التاريخي و القانوني للمقدسات، لكنهم يريدون أن يتهربوا من ذلك، فماذا عليهم أن يفعلوا، وباالتالي قاموا بافتعال هذه المشكلة".

وأكد أن نتنياهو يحاول الهروب من أزماته الداخلية، لافتًا إلى أن الأزمات الداخلية الإسرائيلية لا تعنينا نحن كفلسطينيين، وبالتالي هو يريد أن يتهرب من هذه الأزمات بافتعال أزمة وحرب على الفلسطينيين.

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