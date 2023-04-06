الخميس 06 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أحمد عبدالله: لم أتردد فى قبول شخصية كارم فتح الله بمسلسل «جعفر العمدة»

الفنان أحمد عبدالله
الفنان أحمد عبدالله

كشف الفنان أحمد عبدالله، عن تفاصيل تجسيده لشخصية كارم فتح الله، في مسلسل "جعفر العمدة" والذي يُعرض خلال شهر رمضان، قائلًا: "كل ما بشوف مشاهدي في المسلسل بقول مفيش فايدة في كارم فتح الله، حتى بعد ما أخد فلوس من جعفر العمدة حب يترسم عليه، ولكن جعفر علّى عليه".

وعن شخصيته في المسلسل قال "عبدالله" في مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الأربعاء: "الدراما معمولة كده أن كارم فتح الله شخص أصغر إخواته في العائلة وهو شخص مدلل فاضي للسهر ومرة واحدة اتفاجئ أن أخواته واحد مات والتاني في السجن، ولقى نفسه واقف قدام العملاق جعفر العمدة المسيطر على السيدة زينب"، موضحًا: "كارم فتح الله شخص سريع الغضب مبيعرفش يتحكم في مشاعره وممكن يستغل أي حاجه حتى لو إذلال لأي حد تاني بس يكسب نقطة قصاد جعفر العمدة".

وتابع: "فرصة الشغل مع مخرج زي محمد سامي في مسلسل للنجم محمد رمضان، تعتبر كرم من ربنا على أي ممثل، بأنه يقف في مسلسل مع العملاقين دول، لأنهم أشخاص أثروا الدراما العربية، ولما حد يجيله دور زي دا مش بيتردد بيقبل فورًا".

وعن ردود أفعال المشاهدين، قال: "انطباع الناس بيقولولي يا أخي ما تنسى وخليك في حالك متقعدش كل شوية مش عارف تاخد حقك"، موضحًا أن الخط الأساسي في المسلسل قائم على معرفة الشخص الذي تسبب في خطف نجل الفنان محمد رمضان في المسلسل، قائلًا: "دا شخص مجرم اللي ممكن يقطع نسل بني آدم وحاجة قمة الشر".

وأوضح أنه يعمل طبيب تجميل، وما زال يعمل داخل عيادته، والتمثيل يعتبر أكثر شيء يحبه في حياته، قائلًا: "أنا دكتور تجميل وأهو ماشي مع الشخصية والضرب والبهدلة عشان لو حاجه حصلت نقدر نصلحها، وأدينا لسه هنشوف دراما قوية بين جعفر العمدة وعيلة فتح الله".

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