الخميس 06 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أحمد الرافعى يكشف مفاجأة عن مسلسل «ضرب نار» بعد الإفراج عن العوضى

الفنان أحمد الرافعي
الفنان أحمد الرافعي

أكد الفنان أحمد الرافعي، أنه يقدم 3 أعمال خلال رمضان 2023، هي رسالة الإمام وضرب نار، ويحيى وكنوز، موضحًا أنه سعيد بالأعمال التى يقدمها.

وأضاف أحمد الرافعي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة"، والمُذاع عبر القناة الأولى، مساء اليوم الأربعاء، أن رمضان 2023، كانت لديه الفرصة في الاشتراك في أكثر من عمل مميز، وله تأثير.

ولفت إلى أن العمل مع خالد النبوي، بمسلسل رسالة الإمام يعتبر فرصة كبيرة، كان يتمناها منذ زمن طويل، وأن العمل في "رسالة الإمام" فرصة.

وأشار إلى أن دوره فى ضرب نار، مختلف عن الدور في رسالة الإمام، مؤكدًا أن دوره شر فى مسلسل ضرب نار، معلقًا :" دي مش أول مرة أعمل مع أحمد العوضي وياسمين عبدالعزيز".

وتابع أنه شارك مع أحمد العوضي في الاختيار، وهناك ود ومحبة بينه وبين العوضي وياسمين.

وتابع أن مسلسل ضرب نار ستكون به أشياء مميزة، بعد خروج العوضي من السجن، بعد حبس 5 سنوات.

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