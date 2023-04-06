الأقصى يستغيث.. أحمد موسى: الاحتلال الإسرائيلى يتصرف بهمجية

علق الإعلامي أحمد موسى على الاعتداء الإسرائيلي على المصلين بالمسجد الأٌقصى، قائلًا:" هناك دعوات حول العالم تأتي من فلسطين وأراضي فلسطين المحتلة "أنقذوا الأقصى".

وأضاف موسى خلال تقديمه برنامج “على مسؤوليتي”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، أن المسجد الأقصى يتعرض منذ الساعات الأولى من صباح هذا اليوم حتى الآن، إلى اعتداءات همجية من ميليشيات المستوطنين ومن جيش الاحتلال الصهيوني الإسرائيلي.

وأوضح أن هناك اعتداءات على المصلين الركع السجود ومنع المصلين من آداء الصلوات، حيث تقوم ميليشيات الاحتلال الصهيوني بجرائم داخل الأقصى وفي ساحات وباحات المسجد الأقصى المبارك، معقبا: "الأقصى يستغيث بكل المسلمين، 2 مليار مسلم حول العالم عليهم أن يلبوا نداء الأقصى الذي يريد من الجميع انقاذ الأقصى من هذا المحتل الإسرائيلي الغاشم".

وأشار إلى أن الحشود تزحف لنصرة الأقصى، لافتًا إلى أن هناك الآلاف من الفلسطينيين في كل مكان يخرجون في تظاهرات ودعم لأهالينا في القدس وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة.