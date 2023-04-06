الخميس 06 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

بعد اقتحام الأقصى.. الهلال الأحمر: حكومة الاحتلال تعتقل المصابين

اقتحام الأقصى
اقتحام الأقصى

أوضحت دانا أبو شمسية، مراسلة القاهرة الإخبارية في القدس المحتلة، ما قاله الهلال الأحمر عن طبيعة الإصابات التي تعرض لها المصلين إثر الاعتداء الإسرائيلي على المسجد الأقصى، قائلة: "إن الهلال الأحمر الفلسطيني كان قد أصدر بيانًا قبل قليل عن تعاملاته مع الحالات والإصابات بداخل ساحات المسجد الأقصى".

وأضافت دانا أبو شمسية، خلال مداخلة عبر "سكايب" بفضائية القاهرة الإخبارية، أن الهلال الأحمر قال أنه تعامل مع 6 إصابات نتيجة اعتداءات قوات الاحتلال بالرصاص المعدني وقنابل الصوت داخل المسجد القبلي، وهو ما يعتبر انتهاك لحرمة المكان، لافتة إلى أن الهلال الأحمر أكد أن مجمل الإصابات تحتاج إلى تلقي العلاج اللازم، معقبة: "أربعة منهم تم نقلهم إلى مشافي القدس".

وأوضحت دانا أبو شمسية، مراسلة القاهرة الاخبارية، أن اللافت والمهم في هذه النقطة هو التعامل مع المصابين خاصة عقب المواجهات بين قوات الاحتلال والشبان، لافتة إلى أنه في العادة لا تكتفي حكومة الاحتلال بإصابة الشبان في مدينة القدس بل تلاحقهم وتقوم باقتحام المشافي واعتقال هؤلاء المصابين. 

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