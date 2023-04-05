الأربعاء 05 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

السيطرة على حريق داخل شقة سكنية بأكتوبر

حريق
حريق

نجحت قوات الحماية المدنية بالجيزة في إخماد حريق اندلع داخل شقة سكنية بـ6 أكتوبر، وتم إخطار اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة، اخطارًا من شرطة النجدة، يفيد تصاعد أدخنة كثيفة يتبعها ألسنة اللهب، من داخل شقة سكنية بـ 6 أكتوبر.

ودفع اللواء جابر بهاء مدير الحماية المدنية بالجيزة، بقوات الدفاع المدني مدعومين بـ3 سيارات إطفاء.

وبإجراء التحريات تبين أن الحريق وقع شقة سكنية عمارة 167بمنطقة الـ 800 فدان - 6 أكتوبر.

 وفرضت القوات كردونًا أمنيًا، بمحيط الحريق، لمنع امتداد النيران إلى باقي المجاورات، وحاصروا مصدر النيران، وتمكنوا من السيطرة على الحريق دون إصابات، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

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