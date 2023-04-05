الأربعاء 05 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

العثور على جثة شاب داخل شقته بالسلام

جثة
جثة

عثرت الأجهزة الأمنية بالقاهرة على جثة شاب داخل شقته بمدينة السلام، وتبين أن الوفاة بسبب جرعة زائدة للمخدرات أدت لهبوط الدورة الدموية، وتم نقله إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغا من الأهالي يفيد بوجود جثة شاب داخل شقته بدائرة قسم شرطة السلام أول، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

بالفحص تبين العثور على جثة شاب يدعى “أحمد.م” داخل شقته بالسلام، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من رجال المباحث لشهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة، وقام فريق من رجال المباحث بالتحفظ على كاميرات المراقبة لتفريغها.

وكشفت التحريات بأن الشاب المتوفى معروف عنه إدمانه لمخدر الهيروين، ورجحت بأن سبب الوفاة جرعة هيروين زائدة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

الأجهزة الأمنية القاهرة جثة مدينة السلام الوفاة

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