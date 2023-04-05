الأربعاء 05 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بنزيما يقود ريال مدريد لاكتساح برشلونة والتأهل لنهائي كأس ملك إسبانيا

كريم بنزيما - فينيسيوس
كريم بنزيما - فينيسيوس جونيور

تأهل ريال مدريد إلى نهائي كأس ملك إسبانيا، وذلك بانتصاره الكاسح على مضيفه برشلونة بأربعة أهداف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما على ملعب “سبوتيفاي كامب نو” في ذهاب نصف النهائي.

وحقق برشلونة الفوز في مباراة الذهاب بهدف دون رد.

واستحوذ برشلونة على مجريات اللعب في الشوط الأول من المباراة فيما جاء الأداء الهجومي متبادلًا بين كلا الفريقين، وأبدى كل منهما رغبة في اختراق دفاعات خصمه وتسجيل هدف التقدم وفرض السيطرة على اللعب.

وهتفت جماهير برشلونة للأرجنتيني ليونيل ميسي، أسطورة الفريق ولاعب باريس سان جيرمان في الدقيقة العاشرة من المباراة، في ظل توتر علاقته بجماهير باريس والحديث عن احتمالية عودته لبرشلونة.

وبدأ ريال مدريد المباراة بضغط هجومي ورغبة في تسجيل هدف التقدم، ولكن دفاعات برشلونة نجحت في إحباط محاولاتهم قبل أن تصل للمرمى، وفي الربع ساعة الثانية من عمر الشوط كانت الخطورة الهجومية لفريق برشلونة واخترق لاعبوه منطقة جزاء ريال مدريد بأكثر من محاولة ولكن دفاع الملكي أبعد الخطورة في اللحظات الأخيرة.

وشهد اللقاء مشادة بين جافي وفينسيوس جونيور في إحدى الكرات المشتركة وانتهت ببطاقة صفراء لكل منهما.

ثم أرسل توني كروس كرة عرضية داخل منطقة جزاء برشلونة في الدقيقة 32 ناحية كريم بنزيما خلف الظهير الأيسر لبرشلونة وسددها بنزيما بقدمه اليمنى ولكنها جاءت بين يدي الحارس.

وانطلق جافي داخل منطقة جزاء ريال مدريد في الدقيقة 35 ولعب كرة عرضية أبعدها الدفاع.

وضغط لاعبو ريال مدريد في الدقائق الأخيرة لتسجيل هدف التقدم في ظل تراجع لاعبي برشلونة لتضييق المساحات والدفاع.

واستمرت محاولات لاعبي ريال مدريد لتسجيل هدف التقدم، بينما اعتمد برشلونة على التحول من الدفاع للهجوم.

وسجل فينسيوس جونيور هدف ريال مدريد في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع من هجمة مرتدة وصلت لبنزيما ولعب عرضية سددها فينسيوس في الشباك.

وفي الشوط الثاني، استطاع الفرنسي كريم بنزيما تسجيل الهدف الثاني لـ ريال مدريد في الدقيقة 50، بتسديدة من على حدود منطقة الجزاء، بعد تلقيه الكرة من لوكا مودريتش من الجهة اليمنى.

وفي الدقيقة 57، احتسب الحكم ركلة جزاء على فرانك كيسي بعد عركلته لـ فينيسيوس جونيور.

كريم بنزيما انبرى لتسديد الركلة الجزائية بنجاح في الدقيقة 58، مسجلًا ثاني أهدافه والثالث لـ ريال مدريد.

تشافي لجأ للتغييرات على آمل تعديل النتيجة، فأخرج فرانك كيسي ورافينيا وماركوس ألونسو، دافعًا بـ أنسو فاتي وفيران جارسيا وإريك جارسيا.

وكاد ماركو أسينسيو أن يُضيف رابع أهداف ريال مدريد في الدقيقة 78، من هجمة مرتدة بعد تلقيه تمريرة رائعة من فينيسيوس جونيور، لكن شتيجن تصدى لتسديدته.

وفي الدقيقة 81، تمكن كريم بنزيما من توقيع “الهاتريك” الخاص به، ورابع أهداف ريال مدريد، من متابعة لتمريرة فينيسيوس جونيور، مختتمًا مهرجان الأهداف، ومؤكدًا تأهل فريقه للنهائي، لمواجهة أوساسونا. 

ريال مدريد كاس ملك اسبانيا برشلونة كريم بنزيما فينسيوس جونيور

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