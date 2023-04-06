ارتفاع المبيعات.. إقبال كبير من المواطنين على شراء البلح الأسواني

بمجموعة من الأطباق بالشكل الدائري والمصنعة من الخوص والتى يحمل كل طبق منها نوع من البلح و تجاوره مجموعة أوراق الخوص الأخضر، تروج إحدى محال العطارة الترويج لأنواع البلح الأسواني المختلفة.

وجرى فرشها أمام المحال مباشرة بالسوق السياحي، لجذب أنظار المارة لشراء النوع المفضل لهم تزامنًا مع شهر رمضان المبارك، لما يتمتع به البلح الأسواني من شهرة واسعه ويفضل تناول عدد كبير من الأهالي على مستوى الجمهورية لمذاقه الجيد وفوائده العديدة.

التقت «الدستور» بالبائعين بإحدى محال العطارة لتعرف حركة بيع وشراء البلح تزامنًا مع شهر رمضان المبارك، بالإضافة الأنواع الأسوانية المفضلة لدى الأهالي.

وقال محمد سعيد، ضمن فريق العمل بمحال العطارة، إن الإقبال على شراء أنواع البلح الأسوانى مستمر طوال العام وليس في موسم شهر رمضان فقط، إلا أن ترتفع نسبة البيع لكميات كبيرة من البلح تحديدًا من شهر ديسمبر حتى مارس، والتى تتزامن مع الاستعدادات لشهر الكريم حتى آخر ١٠ أيام فيه، نظرًا لانه لاغني عن وجوده في كل مائدة رمضانية.

وأضاف لـ«الدستور» أن خلال الموسم الرمضاني الحالي حقق نسبة بيع متوسطة، وأن الموسم الحالي اختلف عن الذى يسبقه أن هناك زيادة في الأسعار والكميات التى تم شرؤها اقل إلى حد ما، ولكن حركة البيع والشراء مستمرة، حيث أن الكمية التى تم شرؤها من البلح تبلغ طن من الانواع المختلفة التى تتميز بها أسوان بجانب بلح الوادي الجديد، مشيرًا إلى أنه الكميات المتبقية الآن من الأساسية حوالى ٢٥٠ كيلو فقط.

وأوضح أن أنواع البلح التى يتم إنتاجها من اراضي أسوان وتحظي بنسبة إقبال طوال أيام السنة وليس شهر رمضان المبارك فقط هي كالتالي: السكوتي والملكابي، و البرتمودا، و الشامية، والقنديلة، حيث يتم شراء كميات منهم ووضع ف اطباق من الخوص على حسب نوع وفرز كلاً منهم، نظرًا لأن لكل نوع ذبون محدد يفصل تناوله ومذاق وسعر أيضًا، بجانب أن هناك نوع البلح غير جاف "طري" ولكن يتوافد على شرؤه عدد قليل.

أما بخصوص أسعار البلح خلال الموسم الرمضاني، لفت لـ«الدستور»، أن الأسعار جاءت كالتالي: بلح الوادي الجديد الغير جاف "الطري" يضم 3 درجات، ويتراوح سعره مابين 50 لـ70 جنيهًا للكيلو، أما الأنواع الأسوانية البرتمودا يتراوح سعره من 40 لـ 100جنيه للكيلو على حسب الفرز، والسكوتي الفرز الأول 50 جنيهًا التانيه 40 جنيهًا و التالتة 35 جنيهًا للكيلو، والشامية والقنديلة ويتميزو بنسبة السكريات المتوسطة وسعرهم ما بين 40 لـ50 جنيهًا للكيلو.

وتابع أن ضمن أنواع البلح أيضًا بلح الحج حسين ولها نوعين غامق وفاتح ولكن كلاهما ينمو في نفس الشجرة، إلا أن الحجم الكبير منها نسبة إقباله أعلى من الآخر وسعره يتراوح مابين 40 لـ75 جنيهًا للكيلو الواحد.

البلح الأسوانى

البلح الأسوانى

البلح الأسوانى

البلح الأسوانى

received_938247363997391

IMG_٢٠٢٣٠٤٠٥_٢٢٣٢٠٠

IMG_٢٠٢٣٠٤٠٥_٢٢٣١٢٣

received_777611070655037

received_1731814367260807