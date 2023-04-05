مصرع وإصابة 6 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص أعلى الطريق الدائرى

لقي شخصان مصرعهما وأصيب 4 آخرون في حادث انقلاب سيارة ميكروباص أعلى الطريق الدائري اتجاه عين شمس، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغا من الأهالي بوقوع حادث مرورى أعلى الطريق الدائري اتجاه عين شمس، وانتقل رجال المرور لمكان الواقعة، وتم الدفع بالأوناش لرفع آثار الحادث لتسيير حركة السيارات.

وبالفحص تبين انقلاب سيارة ميكروباص أعلى الطريق الدائري اتجاه عين شمس، مما أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 4 آخرين وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، ونقل الجثث إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وقام رجال المرور برفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.