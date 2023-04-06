الخميس 06 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

سعر الدولار اليوم الخميس 6-4-2023 فى البنوك

الدولار
الدولار

ينشر "الدستور" آخر تحديث لـ سعر الدولار اليوم الخميس الموافق 6 أبريل 2023، الموافق اليوم الخامس عشر من شهر رمضان، حيث شهد سعر الدولار استقرارًا أمام الجنيه المصري، وفقًا لآخر تحديث لمتوسط سعر العملات في البنك المركزي المصري.

سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي

سجل سعر الدولار اليوم الخميس الموافق 6 أبريل 2023 نحو 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديث لمتوسط أسعار صرف العملات في البنك المركزي المصري، بعد تصدره محركات البحث الأشهر على «جوجل».

سعر الدولار اليوم في سوريا

سعر الدولار اليوم الخميس الموافق 6 أبريل 2023 سجل استقرارًا في سوق دمشق ليسجل نحو 7525 ليرة للشراء، و7560 ليرة للبيع، واستقر سعر الدولار في إدلب ليسجل نحو 7550 ليرة للشراء و7600 ليرة للبيع، كما سجل الدولار في الحسكة انخفاضًا ليبلغ نحو 7610 ليرة للشراء و7660 ليرة للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بالبنوك المصرية

شهد سعر الدولار اليوم الخميس الموافق 6 أبريل 2023، أمام الجنيه المصري اليوم استقرارًا فيالبنوك المصرية، وفيما يلي نستعرض أسعار الدولار في عدد من البنوك المصرية:

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري

-30.75 جنيه للشراء

-30.85 جنيه للبيع

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر

-30.75 جنيه للشراء

-30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية

-30.85 جنيه للشراء

-30.90 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي “cib"

-30.85 جنيه للشراء

-30.95 جنيه للبيع.

 

آخر تحديث|سعر الدولار اليوم الأربعاء 5-4-2023 في منتصف التعاملات

سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية

استقر سعر الليرة اللبنانية اليوم الخميس الموافق 6 أبريل 2023، أمام الدولار ليبلغ سعر الدولار اليوم في لبنان 15,250.00 ليرة لبنانية في السوق السوداء، وبدأت الليرة اللبنانية في التراجع تدريجيًا أمام الدولار منذ عدة سنوات.

سعر البيتكوين مقابل الدولار

سجل سعر عملة البيتكوين اليوم الخميس الموافق 6 أبريل 2023، مقابل الدولار لتبلغ نحو 28,508.40 دولار، و شهدت عملة البيتكوين خلال الفترة الماضية تذبذب وعدم استقرار في سعرها مقابل الدولار الأمريكي.

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