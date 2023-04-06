تداعيات اقتحام الأقصى.. انتفاضة عربية ضد انتهاكات الاحتلال

حلقة جديدة من سلسلة الانتهاكات الصهيونية بحق المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إذ اشتبكت شرطة الاحتلال الإسرائيلي مع المصلين الفلسطينيين في المسجد الأقصى بمدينة القدس المحتلة.

وفي أول رد فلسطيني على الاقتحام الصهيوني، أُطلقت تسعة صواريخ على الأقل من قطاع غزة على الاحتلال، وسمع دوي صفارات الإنذار بالقرب من مستوطنة سديروت.

وشنت طائرات الاحتلال الحربية، غارات على قطاع غزة، بعد إطلاق صواريخ عدة من القطاع، وفقاً لمصادر أمنية فلسطينية وشهود عيان.

وشهد مجمع الحرم الشريف في البلدة القديمة في القدس، اشتباكات وأحداث عنف على إثر اقتحام شرطة الاحتلال لساحات المسجد الأقصى الذي يجتذب عشرات الآلاف من المصلين خصوصا في شهر رمضان المبارك.

مصر تدين الاعتداء الإسرائيلي على المسجد الأقصى

ودانت وزارة الخارجية المصرية بأشد العبارات، اقتحام الشرطة الإسرائيلية للمسجد الأقصى الشريف، وما صاحب ذلك من اعتداءات سافرة، أدت إلى وقوع إصابات عديدة بين المصلين والمعتكفين، بما فيهم النساء والأطفال، في انتهاك لجميع القوانين والأعراف الدولية.

واعتبرت مصر أن مثل هذه المشاهد البغيضة والمستنكرة، والانتهاكات الإسرائيلية المتكررة لحرمة الأماكن المقدسة، تؤجج مشاعر الحنق والغضب لدى جميع أبناء الشعب الفلسطيني، والشعوب الإسلامية وأصحاب الضمائر الحية علي مستوى العالم.

وطالبت مصر السلطات الإسرائيلية بالوقف الفوري لتلك الاعتداءات التي تروع المصلين الذين اتخذوا من بيت الله سكناً آمناً في أيام شهر رمضان المبارك.. وحملت إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، مسؤولية هذا التصعيد الخطير الذي من شأنه أن يقوض من جهود التهدئة، كما طالبت بتحمل المجتمع الدولي مسئوليته في وضع حد لتلك الاعتداءات.

بدورها، دانت المملكة العربية السعودية، اقتحام المسجد الأقصى، وذلك بعد أن أدخل عدد من الشبان المخالفين للقانون ومثيري الشغب المقنعين الألعاب النارية والعصي والحجارة إلى المسجد، وفقا لما ذكرته الشرطة الإسرائيلية في بيان.

وقالت وزارة الخارجية السعودية، في بيان، إن المملكة العربية السعودية تتابع بقلقٍ بالغ اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لباحات المسجد الأقصى الشريف، والاعتداء على المصلين، واعتقالها عددٍ من المواطنين الفلسطينيين.

وأضافت المملكة أنها إذ تدين هذا الاقتحام السافر، فإنها تعبر عن رفضها القاطع لهذه الممارسات التي تقوض جهود السلام وتتعارض مع المبادئ والأعراف الدولية في احترام المقدسات الدينية، مجددة التأكيد على موقفها الراسخ في دعم جميع الجهود الرامية إلى إنهاء الاحتلال والوصول لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.

الأردن يطالب بحماية الأقصى

ودانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، بأشد العبارات إقدام شرطة الاحتلال الإسرائيلية على اقتحام المسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف والاعتداء عليه وعلى المتواجدين فيه، مطالبةً إسرائيل بإخراج الشرطة والقوات الخاصة من الحرم القدسي الشريف فوراً.

ودعت الخارجية الإماراتية في بيان، إلى ضرورة توفير الحماية الكاملة للمسجد الأقصى، ووقف الانتهاكات الخطيرة والاستفزازية فيه.

وأكدت الإمارات على عدم تحصن المصلين بالمسجد أو العبث بالأسلحة والمفرقعات داخل دور العبادة، مشددة على أهمية احترام دور المملكة الأردنية الهاشمية في رعاية المقدسات والأوقاف بموجب القانون الدولي والوضع التاريخي القائم، وعدم المساس بسلطة صلاحيات إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى.

ودعت الخارجية الإماراتية السلطات الإسرائيلية إلى وقف التصعيد وعدم اتخاذ خطوات تفاقم التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة، مؤكدة رفض دولة الإمارات لكافة الممارسات المخالفة لقرارات الشرعية الدولية والتي تهدد بالمزيد من التصعيد.

جلسة عربية طارئة

وانطلقت أثناء كتابة السطور، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الدورة غير العادية لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين برئاسة مندوب مصر الدائم بالجامعة العربية السفير محمد مصطفى عرفي، باعتبار مصر الرئيس الحالي لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري، وحضور الأمين العام المساعد للجامعة السفير حسام زكي، ومشاركة المندوبين الدائمين بالجامعة ومن يمثلونهم.

وجاء الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية، لاتخاذ موقف عربي موحد إزاء الاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى؛ وفي ضوء التطورات التي يشهدها الأقصى جراء اقتحام شرطة الاحتلال الإسرائيلية للحرم القدسي الشريف أمس والاعتداء عليه وعلى المصلين والمعتكفين فيه.