الأربعاء 05 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

احتفالًا بيوم اليتيم.. «حياة كريمة» و«أبوهشيمة الخير» توزعان الهدايا على أطفال أكثر من 11 دارًا ببنى سويف ضمن حملة تحدى الخير

جريدة الدستور

في إطار الاحتفال بيوم اليتيم، وسعيًا لإدخال البهجة والسرور على الأطفال الأيتام، زارت اليوم مؤسسة "حياة كريمة" ومؤسسة أبوهشيمة الخير تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، أطفال ممثلين لأكثر من ١١ دارا لرعاية الأيتام وأطفال الشوارع بمحافظة بني سويف.

جاء ذلك ضمن حملة "تحدي الخير"، التي أطلقتها مؤسسة حياة كريمة لتشجيع رجال الأعمال والفنانين على الدخول في تحدي الخير وزيارة دور الأيتام في المحافظات التابعة لمسقط رأسهم، والاحتفال مع الأطفال.

وانطلقت الحملة التي تحمل شعار «خلي الخير خيرين» من محافظة بني سويف، بالتعاون مع مؤسسة "أبوهشيمة الخير"، لزيارة دور الأيتام وقضاء وقت مع الأطفال والإفطار معهم بهدف إسعادهم.


وكان رجل الأعمال أحمد أبوهشيمة رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، ومؤسس مؤسسة "أبوهشيمة الخير" أول من انضم لتحدي الخير، وقام بنشر فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بقبوله التحدي والانضمام للحملة، وأعلن عن زيارة دور الأيتام في محافظة بني سويف "مسقط رأسه"، مناشدًا رجال الأعمال بالانضمام للتحدي.

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