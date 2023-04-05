إصابة 7 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بالطريق الزراعي في الجيزة

أصيب 7 أشخاص في حادث تصادم سيارة ميكروباص بآخري ملاكي بطريق مصر أسيوط الزراعي أمام قرية ميت القائد بدائرة مركز شرطة العياط بالجيزة.

تلقي الرائد أحمد عبدالفتاح الملطاوي رئيس مباحث مركز شرطة العياط بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وقوع حادث تصادم ووجود مصابين بطريق مصر أسيوط الزراعي أمام قرية ميت القائد بدائرة المركز، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف وبالفحص تبين اصطدام سيارة ميكروباص بآخري ملاكي نتج عن الحادث إصابة 7 أشخاص جري نقلهم إلي مستشفي العياط المركزي لتلقي العلاج اللازم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.