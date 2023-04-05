الأربعاء 05 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أستاذ تمويل يوضح أبرز أوجه التعاون الاقتصادى بين مصر واليونان

الرئيس السيسي ونظيره
الرئيس السيسي ونظيره القبرصي

أوضح الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، أبرز أوجه التعاون الاقتصادي بين مصر وقبرص في هذه المرحلة، قائلًا: "إن العلاقة بين مصر وقبرص هي علاقات متميزة، وزادت رسوخًا وقوة ومتانة على المستوى الاقتصادي خلال السنوات الماضية".

وأضاف الدكتور هشام إبراهيم خلال مداخلة هاتفية عبر قضائية extra news، أن هناك درجة عالية من التناغم بين مصر وقبرص واليونان فيما يتعلق بالتكتل الاقتصادي، وهو بداية لتكتلات يمكن أن تضيف أبعادًا جديدة ليس فقط لهذه الدول، وإنما أيضًا للمنطقة بالكامل.

وأوضح الدكتور هشام إبراهيم، أن محاور العلاقات الاقتصادية متعددة، والتي تتمثل في حجم التبادل التجاري بين الجانبين، حركة التدفق الصناعي بينهما، بالإضافة إلى البعد السياحي والذي يعتبر من الموضوعات الهامة أخذًا في الاعتبار بأن قبرص ومصر من الدول التي تهتم كثيرًا بقطاع السياحة ولها مقومات في هذا الإطار، لكن الأهم هو العلاقات الاستراتيجية بين الدولتين فيما يتعلق بالبحر المتوسط والذي يعتبر منطقة هامة لكلتا الدولتين، وذلك لما يتوفر في هذه المنطقة من موارد طبيعية.

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