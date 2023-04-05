مباحث الغربية تضبط شابًا ألقى صواريخ على فتيات فى الشارع

تمكنت مباحث الغربية تحت إشراف اللواء ياسرعبدالحميد مدير المباحث الجنائية، من ضبط طالب والبحث عن صديقه بعدما قاما بإلقاء ألعاب نارية على مجموعة من الفتيات خلال مرورهن بشارع الجمهورية بمدينة زفتي، بمحافظة الغربية، فأصاب إحدى الفتيات وهي طالبة بالصف الثالث الإعدادي تُدعي "مريم .أ.ي" بإصابات بالعين والوجه وتقدم والدها ببلاغ ضد الطالبين.

كانت الأجهزة الأمنية بالغربية قد تلقت، إخطارًا من مأمور قسم شرطة زفتى يفيد بورود بلاغ من "أ.م.ي"، يعمل بالتربية والتعليم، يتهم فيه كلًا من "ي. أ. ح"، "م. م. ال"، وكلاهما طالبان بإلقاء صواريخ وألعاب حارقة على ابنته وصديقاتها خلال مرورهن بشارع الجمهورية الرئيسي التابع لدائرة قسم شرطة مدينة زفتي، فأصاب نجلته مريم 15 عامًا في وجهها وعينها وتم نقلها للعلاج.

تمكنت مباحث مركز زفتى برئاسة الرائد عبدالحكيم درويش، من ضبط "ي. أ. ح"، 16 عامًا وتحرير محضر بالواقعة وتولت جهات التحقيق التحقيقات في الواقعة.