تطهير 116 مطبق بوسط الإسكندرية استعدادا لشتاء 2024

تابعت لجنة تطهير الشنايش بحي وسط الإسكندرية، أعمال تطهير الشنايش والمطابق المعدة لصرف مياه الأمطار، التي تتم بمعرفة إدارة وسط للصرف الصحي، في إطار توجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية برفع درجة الاستعداد، وخطة الـ100 يوم للتطهير التي بدأت من 1 إبريل2023 استعدادا لشتاء 2024، وتفادي جميع الملاحظات التي تم الوقوف عليها في خطة تطهير الشنايش العام الجاري.

قامت اللجنة المشكلة بحي وسط تحت إشراف عزة سعد حسن رئيس الحي، و برئاسة عماد الحوشي سكرتير عام الحي، والمهندسة نهاد تيسيي، رئيس إدارة وسط للصرف الصحي، بمتابعة تطهير شوارع: الحي القيوم من العمدة الحضرة الجديدة، دواد حلمي الحضرة القبلية، لاجتيه الإبراهيمية، العطارين حتي عبد المنعم ،عمر مكرم،بور سعيد، طريق الجيش، احمد ايوب، ابو عايدة، محمود مختار،الشهيدة ام صابر الغيط، والمدارس ابيس العاشرة.

وتم اليوم تطهير 116مطبق، ليصل إجمالي ما تم تطهيره الى الآن 480 مطبق، فضلا عن التأكد من جاهزية وصيانة الشنايش استعدادا لاستقبال موسم الشتاء المقبل.

وفي سياق آخر تابعت اليوم عزة سعد رئيس حي وسط، استكمال أعمال دهان بردورات الأرصفة من الجانبين بطريق الكورنيش بداية من الشهداء حتى الشاطبي التي تتم بمعرفة إدارة النظافة بالحي واعمال رفع كفاءة الاضاءة العامة وصيانة الأعمدة وإحلال و تجديد الكابلات المتهالكة، ودهان الأعمدة الزخرفية بالجزيرة الوسطي للكورنيش، التي تتم بمعرفة إدارة الكهرباء بالحي بالتنسيق مع إدارة المشروعات والورش .

كما تابعت اعمال تجريف و تنقية الحشائش بمحور المحمودية، التي تتم بالتعاون مع إدارة تجميل المدينة، وزراعة الأشجار المثمرة و تشجير الجزر الوسطي التي تتم بالتعاون مع إدارة الحدائق المركزية، وكذا اعمال رفع كفاءة طريق الكورنيش، وأعمال رفع كفاءة الطرق وترميم الأرصفة التي تتم بمعرفة إدارة الطرق بالحي، وذلك استعدادا لفصل الصيف وموسم الأعياد.

وشددت «سعد» على متابعة النظافة بشكل دوري حتى لا يتم تراكم المخلفات و ضرورة إنجاز الأعمال ورصد أى تجمعات للقمامة ورفعها على الفور للإرتقاء بالمظهر العام والجمالي بنطاق الحي.