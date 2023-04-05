الأربعاء 05 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مصرع شاب صدمته سيارة أثناء عبوره الطريق في المقطم

جثة
جثة

لقى شاب فى العقد الرابع من عمره مصرعه صدمته سيارة أثناء عبوره الطريق بمنطقة المقطم وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، ويكثف رجال المباحث من جهودهم لضبط قائد السيارة.

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، تلقت بلاغا من الأهالي يفيد بوجود حادث مصادمة بدائرة قسم شرطة المقطم، وعلى الفور انتقل رجال مرور القاهرة لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين أنه أثناء عبور الشاب للطريق بمنطقة المقطم صدمته سيارة مسرعة، مما أسفر عن مصرعه في الحال، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وتحفظ فريق من رجال المباحث من كاميرات المراقبة لتفريغها للوقوف على ملابسات الواقعة، وضبط مالك السيارة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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