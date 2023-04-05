الأربعاء 05 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

رئيس النواب الأمريكي لرئيسة تايوان: سنعمل معا لتعزيز الديمقراطية

كيفن مكارثي
كيفن مكارثي

استقبل رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن مكارثي، رئيسة تايوان تساي إنج ون في مستهلّ اجتماع أثار حتى قبل انعقاده غضب بكين، وفقاً لخبر عاجل بثته فضائية "القاهرة الإخبارية".

وأكد مكارثي أن الولايات المتحدة وتايوان سيواصلان العمل معاً لتعزيز الحرية والديمقراطية والسلام والاستقرار.

ورسمياً، فإن رئيسة تايوان ليست في زيارة للولايات المتّحدة، إنها مجرد محطة عبور "ترانزيت"، في طريق عودتها إلى بلادها من جولة في أميركا اللاتينية.

وقال كيفن مكارثي، رئيس مجلس النواب الأمريكي لرئيسة تايوان:" سنعمل معا لتعزيز الديمقراطية".

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