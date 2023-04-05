أحمد بدير: فيلم «شارع الهرم» لا يليق بي ولم أوفق فى الدور

حل الفنان الكبير أحمد بدير، ضيفاً على حلقة اليوم من برنامج "حبر سري"، مع الإعلامية أسما إبراهيم، والمُذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، مساء الأربعاء، ليكشف عن عدد من كواليس حياته الفنية والمهنية والشخصية.

وأكد الفنان أحمد بدير، أن مشاركته في "شارع الهرم" لا تليق به، منوهًا أنه لم يقبل أي دور في عمل فني من أجل الأموال، وأنه كان ينتظر أن يقدم "شارع الهرم" شئ جيد، إلا أن تقديره لم يكن شئ سليم.

وأوضح أنه شارك مع نفس المنتج أحمد السبكي في أكثر من عمل كفيلم "كباريه" و"ساعة ونص"، حيث إنه كان من العلامات في تاريخ السينما وحصل على جوائز بسبب دوره في "ساعة ونص".

وأشار إلى أن الأفلام الكبيرة لا تحقق الإيرادات لذلك اتجه أحمد السبكي لبعض الأفلام التجارية، مضيفًا: "لم أوفق في الدور وكانت غلطتي"، مشددًا على أن الفن يجب أن يُقدم بدرجة كبيرة جدًا من الاهتمام والاتقان، ولذلك من يفتقد لهذه الصفات يتحول لفيلم تجاري، وتابع: "فيلم شارع الهرم حقق إيرادات كبيرة جدًا.. معرفش أزاي".