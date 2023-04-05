الأربعاء 05 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أحمد بدير: فيلم «شارع الهرم» لا يليق بي ولم أوفق فى الدور

أحمد بدير
أحمد بدير

حل الفنان الكبير أحمد بدير، ضيفاً على حلقة اليوم من برنامج "حبر سري"، مع الإعلامية أسما إبراهيم، والمُذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، مساء الأربعاء، ليكشف عن عدد من كواليس حياته الفنية والمهنية والشخصية.

وأكد الفنان أحمد بدير، أن مشاركته في "شارع الهرم" لا تليق به، منوهًا أنه لم يقبل أي دور في عمل فني من أجل الأموال، وأنه كان ينتظر أن يقدم "شارع الهرم" شئ جيد، إلا أن تقديره لم يكن شئ سليم.

وأوضح أنه شارك مع نفس المنتج أحمد السبكي في أكثر من عمل كفيلم "كباريه" و"ساعة ونص"، حيث إنه كان من العلامات في تاريخ السينما وحصل على جوائز بسبب دوره في "ساعة ونص".

وأشار إلى أن الأفلام الكبيرة لا تحقق الإيرادات لذلك اتجه أحمد السبكي لبعض الأفلام التجارية، مضيفًا: "لم أوفق في الدور وكانت غلطتي"، مشددًا على أن الفن يجب أن يُقدم بدرجة كبيرة جدًا من الاهتمام والاتقان، ولذلك من يفتقد لهذه الصفات يتحول لفيلم تجاري، وتابع: "فيلم شارع الهرم حقق إيرادات كبيرة جدًا.. معرفش أزاي".

مواد متعلقة

الرئيس القبرصى: لدينا إرادة سياسية واضحة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع مصر

لطفي لبيب: دوري في «السفارة في العمارة» بطولة جغرافية

لطفي لبيب: مش هرجع للتمثيل تاني ومستمتع بالكتابة

«لا مجال للحرب بالفن».. لطفى لبيب: رفضت دور شيخ احترامًا للدين الإسلامى

لطفي لبيب: مفيش بلد في الدنيا أجمل من مصر

لطفي لبيب: «وهبت حياتى كلها لأحفادى»

«مينفعش حد تاني».. لطفي لبيب: زوجتي الوحيدة إللى بتشيل همي

«مبحبش إللى بيلبس قناع الدين».. لطفى لبيب: أى حاجة بخبيها ورا الابتسامة

الأكثر قراءة

الإمارات تدين اقتحام قوات الاحتلال للمسجد الأقصى

«الاتصالات» تستعرض جهود تنفيذ خطة التطوير المؤسسي الرقمي بالجيزة (صور)

القبض على المتهم بقتل شاب طعنا بالسكين وسط الشارع في المطرية

كريم فهمي: «رحمة أحمد مش بتنام من العياط بسبب الهجوم غير المبرر عليها»

السجن المؤبد غيابيا لعاطل لإتجاره في المخدرات بالإسكندرية

ضبط 8 آلاف لتر مواد بترولية قبل بيعها بالسوق السوداء فى كفر الشيخ

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد المعتصم

الكبير جدًا

أمل زيادة

توفيق الدقن.. الشرير الظريف

محمد العسيري

أيوه.. إحنا كتير

د. القس صفوت البياضى

حكم من أقوال سليمان الحكيم

جلال حمام

السوشيال ميديا.. القاتل الخفى

وائل لطفي

دراما رمضان و«السوشيال ميديا»

ماجد حبته

تجربتنا التنموية.. والبنك الإفريقى للتنمية

إيهاب مصطفى

كلبة عبد النبي التي قطعت للولد حتة من الكريمة (1/3)

صور

دوام الصائمين على قراءة القرآن في المساجد قبل الفطار

رمضان فى شوارع المحروسة

أهلى طرابلس يختتم تدريباته استعدادًا للقاء طلائع الجيش

محطة تل أبيب

المزيد

الإمارات تدين اقتحام قوات الاحتلال للمسجد الأقصى

«أوقاف القدس»: أبواب الأقصى ستظل مفتوحة أمام المعتكفين خلال رمضان

كندا تعرب عن قلقها من تصاعد أحداث العنف بالمسجد الأقصى