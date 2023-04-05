بيراميدز في مواجهة محتملة مع الفائز من ريفرز يونايتد ويانج أفريكانز بنصف نهائي الكونفدرالية

أجريت مساء اليوم، مراسم سحب قرعة الدورين نصف النهائي والنهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية (2022-2023).

وسينتظر الفائز من مجموع مباراتي بيراميدز ومارومو جالنتس الجنوب إفريقي مع الفائز من مجموع مباراتي ريفرز يونايتد النيجيري ويانج أفريكانز التنزاني في الدور نصف النهائي.

وفي حال تأهله للدور نصف النهائي، سيخوض بيراميدز، مباراة الذهاب خارج الديار، قبل أن يخوض مباراة الإياب على ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة

وفي حال تجاوزه نصف النهائي، فسيخوض بيراميدز، مباراة ذهاب النهائي على أرضه، قبل أن يخوض مباراة الإياب خارج الديار.

وستقام مباراتي ذهاب الدور نصف النهائي، يوم 14 مايو، على أن تقام مباراتي الإياب يومي 21 مايو.

وستجرى مباراة ذهاب الدور النهائي، يوم الرابع من يونيو، على أن تجرى مباراة إياب النهائي، يوم الحادي عشر من يونيو.

وكان بيراميدز، قد تأهل للدور ربع النهائي لكأس الكونفدرالية، بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة الثالثة بدور المجموعات للبطولة، برصيد 11 نقطة، متأخرًا بأفضلية المواجهات المباشرة عن فريق الجيش الملكي المغربي، صاحب الصدارة، بنفس الرصيد.

قرعة الدور ربع النهائي لكأس الكونفدرالية الإفريقية

1- بيراميدز X مارومو جالنتس الجنوب إفريقي

2- الاتحاد المنستيري التونسي X آسيك ميموزا الإيفواري

3- اتحاد العاصمة الجزائري X الجيش الملكي المغربي

4- ريفرز يونايتد النيجيري X يانج أفريكانز التنزاني

قرعة الدور نصف النهائي لكأس الكونفدرالية

1- الفائز من ريفرز يونايتد النيجيري ويانج أفريكانز التنزاني X الفائز من بيراميدز ومارومو جالنتس الجنوب إفريقي

2- الفائز من الاتحاد المنستيري التونسي وآسيك ميموزا X الفائز من اتحاد العاصمة الجزائري والجيش الملكي المغربي

قرعة الدور النهائي لكأس الكونفدرالية

الفائز من نصف النهائي (1) X الفائز من نصف النهائي (2)