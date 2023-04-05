الأربعاء 05 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

كولر يعلن تشكيل الأهلى الرسمى أمام غزل المحلة

الاهلي
الاهلي

أعلن مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، عن تشكيل الفريق لمواجهة غزل المحلة التي تجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الـ23 لبطولة الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل الفريق على النحو التالي: 
حراسة المرمى: علي لطفي.
خط الدفاع: خالد عبدالفتاح ورامي ربيعة ومحمد عبدالمنعم وعلي معلول.
خط الوسط: عمرو السولية وحمدي فتحي ومروان عطية وحسين الشحات وأحمد عبدالقادر.
خط الهجوم: محمود كهربا.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: مصطفى شوبير وياسر إبراهيم ومحمد شريف وأليو ديانج ومحمد الضاوي كريستو ومحمد مجدي أفشة وبيرسي تاو وأحمد قندوسي ومحمد هاني.

الدوري الممتاز أحمد قندوسي أحمد عبد القادر المدير الفني بطولة الدورى الممتاز بطوله الدورى

الأكثر قراءة

السيسى: استعرضت مع رئيس قبرص أهمية التعاون فى مجال الطاقة

«فودة» يجتمع بالمشاركين في مهرجان الهجن بجنوب سيناء

تجربتنا التنموية.. والبنك الإفريقى للتنمية

رد فعل صادم من أحمد فتوح بعد أنباء استبعاده من الزمالك لنهاية الموسم

الرئيس السيسى ونظيره القبرصى يثمّنان التطور المستمر فى العلاقات المصرية القبرصية

الرئيس القبرصى: لدينا إرادة سياسية واضحة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. القس صفوت البياضى

حكم من أقوال سليمان الحكيم

جلال حمام

السوشيال ميديا.. القاتل الخفي

وائل لطفي

دراما رمضان و«السوشيال ميديا»

ماجد حبته

تجربتنا التنموية.. والبنك الإفريقى للتنمية

إيهاب مصطفى

كلبة عبد النبي التي قطعت للولد حتة من الكريمة (1/3)

جمال زايدة

50 عامًا من الفخر

جمال رشدي

انضمام مصر إلى بنك التنمية الجديد «بريكس»

كريم فرغلى

الدراما المصرية.. عودة إلى المقدمة

صور

دوام الصائمين على قراءة القرآن في المساجد قبل الفطار

رمضان فى شوارع المحروسة

أهلى طرابلس يختتم تدريباته استعدادًا للقاء طلائع الجيش

محطة تل أبيب

المزيد

ليلة صعبة.. ماذا يجرى بين الفلسطينيين والإسرائيليين فى المسجد الأقصى؟

مصر تحمل إسرائيل المسئولية.. ماذا حدث في المسجد الأقصى فجرًا؟ (القصة الكاملة)

اجتماع طارئ للجامعة العربية لاتخاذ موقف موحد إزاء الاعتداءات الإسرائيلية على الأقصى