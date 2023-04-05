كولر يعلن تشكيل الأهلى الرسمى أمام غزل المحلة

أعلن مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، عن تشكيل الفريق لمواجهة غزل المحلة التي تجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الـ23 لبطولة الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل الفريق على النحو التالي:

حراسة المرمى: علي لطفي.

خط الدفاع: خالد عبدالفتاح ورامي ربيعة ومحمد عبدالمنعم وعلي معلول.

خط الوسط: عمرو السولية وحمدي فتحي ومروان عطية وحسين الشحات وأحمد عبدالقادر.

خط الهجوم: محمود كهربا.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: مصطفى شوبير وياسر إبراهيم ومحمد شريف وأليو ديانج ومحمد الضاوي كريستو ومحمد مجدي أفشة وبيرسي تاو وأحمد قندوسي ومحمد هاني.