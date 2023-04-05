الأربعاء 05 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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السيسى: استعرضت مع رئيس قبرص أهمية التعاون فى مجال الطاقة

الرئيس السيسي ونظيره
الرئيس السيسي ونظيره القبرصي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مصر حريصة على العلاقات المتميزة التي تجمعها بدولة قبرص.

ووجه الرئيس، خلال مؤتمر صحفي، الشكر لرئيس قبرص نيكوس خريستودوليدس، على إسهاماته في تعزيز التعاون المشترك بين مصر وقبرص.

ولفت الرئيس السيسي، إلى أنه استعرض مع الرئيس القبرصي مختلف مسارات أوجه التعاون الثنائي بين البلدين، وتم الاتفاق على أهمية الإعداد الجيد للجولة الثانية من جولات اللجنة العليا المشتركة لتعزيز التعاون الثنائي، والتعاون في قطاع الطاقة بما يشمل مشروع الربط الكهربائي.

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