السيسى يؤكد ضرورة تضافر الجهود الدولية لتجنب تصاعد العنف ووقف الاستيطان بفلسطين

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، ضرورة تضافر الجهود الدولية من أجل تجنب تصاعد العنف ووقف الاستيطان في فلسطين.

وقال الرئيس السيسي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره القبرصي عقب مباحثاتهما في قصر الاتحادية، اليوم الأربعاء، إنه يجب دفع جهود التسوية النهائية من أجل إحلال السلام وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وفق قرارات الشرعية الدولية، وعلى أساس حل الدولتين.

وفيما يتعلق بالأوضاع في ليبيا، أكد الرئيس أنه جرى التوافق على أهمية إجراء الاستحقاقات الانتخابية في ليبيا في أقرب وقت، وشددا على أهمية خروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية؛ بما يتسق مع استعادة ليبيا لسيادتها ووحدة أراضيها واستقرارها.