«خطر تجاهل الأعراض المرضية» ندوة توعوية بالبحيرة

أكد الدكتور هاني جميعه وكيل وزارة الصحة بالبحيرة ، على ضرورة عدم تجاهل أى أعراض مرضية تظهر على الشخص، حيث أن معرفة الشخص ذاته والطبيب المعالج بكافة الأعراض التى تظهر هى الطريق نحو الإكتشاف المبكر للمرض، مشيراً إلى أن نعمة الألم هو بداية للأمل، وأن هناك من الأعراض المرضية التى لا يمكن تجاهلها على الإطلاق، حتى نبادر بسرعة العلاج ، كي نحد من المضاعفات.

جاء ذلك خلال محاضرة وكيل وزارة الصحة بمحافظة البحيرة فى ندوة موسعة بمجلس مدينة دمنهور بعنوان "خطر تجاهل الأعراض المرضية " بحضور الأستاذ محمد كجك رئيس مركز ومدينة دمنهور، والدكتورة سماح القاضي مدير ادارة صحة البيئة والثقافة الصحية بالمديرية، و نهال نعيم من مركز النيل للإعلام بدمنهور، ومن خلال التنسيق بين مديرية الصحة بالبحيرة - ادارة الثقافة الصحة ، ومركز النيل للإعلام بدمنهور، وتحت رعاية الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيره .

وشرح الدكتور هاني جميعه كلامه أننا في مصر نعاني من عدم المعرفة جيدا بكافة الأمور، ولدينا أزمة وعي في جميع مجالات حياتنا، وأن نعمة الألم هو بداية للأمل، وخاطب الجميع بأن ما سيقوله رسالة على الجميع توصيلها حتى تعم الفائدة .

ثم بدأ حديثه بالتعريف بالجلطات الدماغية ، وأعراضها ، وقام بشرحها شرح وافي وبيان كيفية العلاج و طرق الوقاية ، وأماكن الوحدات الخاصة بإذابة الجلطة الدماغية في المحافظة ، وحذر من أخذ أي أدوية أو علاجات لأي مريض جلطة بدون الرجوع للمستشفى والطبيب مشيراً إلى أنه تم تدريب جميع فرق المستشفيات ومراكز الإسعاف على ذلك ،و تناول بعد ذلك الحديث عن جلطات القلب وأعراضها وأسبابها وعلاجها ، ونوه أنه قريبًا سيتم توفير قسطرة في مستشفى كفر الدوار .

ثم قام وكيل وزارة الصحة بالحديث عن الإسعافات الأولية في حالات الإغماء والتشنجات ، وقام بعما تطبيق عملي على ذلك أمام الحضور .

وفي نهاية الندوة طلب الدكتور هانى جميعة من الجميع أن يكونوا سفراء للوعي ، وينقلوا ما تعلموه اليوم لغيرهم ، حتى تعم الفائدة ، فخيركم من تَعَلَّم العلم وعلَّمه .