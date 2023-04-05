مفتي الجمهورية: جملة الأحكام الشرعية حول قضية النسل ضمانة لتماسك الأسرة

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن الشرع أحاط قضية النسل، بالعديد من الأحكام الشرعية وذلك حتى يستقيم أمر الأسرة ويكون هناك حالة من التعاون والتشابك بين أفراد الأسرة.

الشرع حدد طريقًا واحدًا للعلاقة بين الرجل والمرأة

وأضاف خلال حلقة اليوم من برنامج "كل يوم فتوى"، مع الإعلامي حمدي رزق، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن الشرع حدد طريقًا واحدًا للعلاقة بين الرجل والمرأة وهي الزواج حتى تتكون الأسرة، مؤكدًا أن الرسالات السماوية، كلها تدعوا لهذا الطريق الوحيد.

وأضاف أن هناك أنماطًا أخرى للعلاقة بين الرجل والمرأة في أزمنة أخرى، ولكن قضية النسل أحيطت بجملة من الأحكام الشرعي حتى تضمن تماسك الأسرة.

وأكد أن القرآن الكريم حمل الإنسان مسئولية النسل في إطار الأسرة وكلما ضبطت فإن الإنسان يتحملها باريحية ودون ضغوط، لأن الأم تربي بغريزتها أما الأب لا يربي إلا من ثبت نسبه إليه.

وأوضح أن المقصد الشرعي، هو الحفاظ على مفهوم الأسرة بهذا المعنى المحدد ولحفظها من دعوات الشذوذ الجنسي بين رجلين، أو أمرأتين أو بين رجل وامرأة في أطار غير شرعي.