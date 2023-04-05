الأربعاء 05 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

1200 طالب يتنافسون في تصفيات مسابقة شيخ الأزهر لحفظ القرآن الكريم

جانب من الجلسة
جانب من الجلسة

انطلقت اليوم الأربعاء، أولى أيام التصفيات النهائية لمسابقة شيخ الأزهر في حفظ القرآن الكريم، للعام الدراسي 2022-2023،  والمقامة بمركز الأزهر للمؤتمرات، والتي بدأت بمحافظتي الجيزة والفيوم، وتستمر  لمدة عشرة أيام.

وحرص  الشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، على تفقد التصفيات في اول أيامها، مؤكدًا أن فضيلة الإمام الأكبر د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر، يولي لحفظة كتاب الله اهتماما كبيرا ويوصي بهم خيرا، مقدما الشكر للقائمين على المسابقة على جهودهم الكبيرة التي بذلوها في رعايتهم لحفظة كتاب الله، كما قدم التحية والثناء لكل الطلاب المشاركين في المسابقة، مطالبا إياهم ببذل المزيد من الجهد في حفظه واستذكاره وأن عليهم مسؤولية كبيرة لأنهم يحملون في قلوبهم أعظم كتاب على وجه الأرض.

وقال الدكتور أبو اليزيد سلامة، مدير عام شؤون القرآن الكريم، إن التصفيات النهائية لمسابقة شيخ الأزهر للقرآن الكريم بدأت اليوم وتستمر لعشرة أيام بما فيهم الجمعة والسبت، بمشاركة 1200 طالب يتنافسون على حوالي 3.5 مليون جنيه يفوز بها 80 طالبا، مضيفا أنه اشترك في التصفيات الأولية 181 ألف متسابق على 23 مليون ونصف جنيه.

وأوضح مدير عام شؤون القرآن الكريم أنه يشارك في التحكيم رئيس لجنة مراجعة المصحف أ.د عبد الكريم صالح،  ووكيل اللجنة والمشرف على منظومة اختبارات القرآن الكريم بالأزهر الشيخ حسن عبدالنبي، وكيل لجنة مراجعة المصحف، وأعضاء لجنة مراجعة المصحف بالكامل وهم: الشيخ سلامة كامل جمعة، ود. بشير دعبس، والشيخ عاطف حسن عراقي، والشيخ عيد كامل بركات.

ومن جانبه، أوضح الدكتور عبد الكريم صالح، رئيس لجنة مراجعة المصحف، أن الإمام الأكبر يوصي بالعناية بحفظة كتاب الله وأكد على دعمهم ورعايتهم، مضيفا أنه تم إعداد بنك أسئلة للمتسابقين من خلال لجان مختصة، بحيث يكون لكل مستوى من المستويات الأربع 1200 سؤال حتى لا تتكرر الأسئلة للطالب، ويكون لكل طالب 10 أسئلة يتم توزيعها على عدد أجزاء القرآن الكريم، لتحقيق العدالة بين جميع المتسابقين. 

جدير بالذكر أن مسابقة الإمام الأكبر السنوية للقرآن الكريم يشارك فيها طلاب المعاهد الأزهرية، وطلاب مكاتب التحفيظ الخاضعة ولإشراف الأزهر، وطلاب الرواق الأزهري، وتهدف إلى تشجيع الناشئة والشباب على الإقبال على القرآن الكريم حفظًا وتدبرًا وتعلمًا لأحكامه وآدابه، كما تعمل على اكتشاف وتشجيع المواهب القرآنية، والأصوات الحسنة، وإبراز القدرات الإبداعية لديهم، وتهيئتهم وإعدادهم للمشاركة في المحافل والمسابقات الدولية للقرآن الكريم.

مسابقة شيخ الأزهر الشيخ أيمن عبدالغني فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب لجنة مراجعة المصحف

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