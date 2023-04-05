جامعة الدول العربية: إدانة جماعية لاقتحام قوات الاحتلال للمسجد الأقصى

عقد مجلس جامعة الدول العربية، الأربعاء، دورة غير عادية على مستوى المندوبين الدائمين لبحث الاعتداءات الإسرائيلية على حرمة المسجد الأقصى المبارك والتي تشكل انتهاكاً صارخاً ومداناً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وعقد الاجتماع بطلب من المملكة الأردنية الهاشمية بالتنسيق مع دولة فلسطين وجمهورية مصر العربية، رئيس الدورة الحالية، وأيدته الدول الأعضاء.

وأعربت الكلمات التي ألقتها كل من فلسطين و الأردن ومصر، في الجلسة الافتتاحية عن الإجماع العربي في إدانة جرائم قوات الاحتلال بحق المصلين في المسجد الأقصى المبارك، والرفض القاطع للانتهاكات الإسرائيلية التي تستهدف تغيير الوضع التاريخي والقانوني للقدس ومقدساتها، ورفض أية محاولات للتقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى.

كما شددت الدول الثلاث على ضرورة اتخاذ جميع الخطوات والإجراءات التي من شأنها وقف هذا التصعيد الإسرائيلي الخطير.

وحملت مصر، الأردن، فلسطين، إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، المسؤولية الكاملة عن تبعات هذا التصعيد التي تهدد السلم والأمن في المنطقة، وطالبت بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني والحفاظ على حقه في حرية العبادة.

كما أصدر المجلس بيانا أكد عزم الدول الأعضاء على اتخاذ الخطوات والإجراءات اللازمة على جميع الأصعدة والمستويات من أجل حماية مدينة القدس والدفاع عن مقدساتها ودعم حقوق أهلها السياسية والانسانية.

قوات الاحتلال تنفذ عملية اقتحام واسعة فى الأقصي

ونفذت قوات شرطة الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، الأربعاء، عملية اقتحام واسعة لباحات المسجد الأقصى المبارك، كما اعتدت بعنف ضد المصلين الفسطينيين، وهو ما أسفر عنه ردود فعل عربية وفلسطينية.

ووقعت اشتباكات عنيفة بين قوات الشرطة الإسرائيلية والفلسطينيين داخل باحات المسجد الأقصى، حيث شملت الاعتداءات النساء والأطفال، كما جرى اقتحام المسجد القبلي واعتقال المئات من الشباب المقدسي الموجود بداخله.

وبدأت المناوشات بعد انتهاء الفلسطينيين من أداء صلاة التراويح داخل المسجد الأقصى المبارك، حيث بلغ عدد المصلين نحو 80 ألف شخص، حيث يبقى العديد من المعتكفين داخل المسجد دون مغادرته.