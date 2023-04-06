اليوم.. الكنيسة البيزنطية تحتفل بالشهداء كلوديوس والذين معه

تحتفل الكنيسة البيزنطية بذكرى القدّيس كلوديوس والذين معه الذين استشهدوا في عهد الإمبراطور داكيوس (249-251) في مدينة كورنش.

وبهذه المناسبة ألقت الكنيسة عظة احتفالية قالت خلالها: إنَّ الرب لمَّا كان صاعداً إلى أورشليم وهو في بيت سمعان الأبرص تقدّمت إليه امرأة زانية وأفاضت على رأسه ذاك الطِّيب الكثير الثمن. فلهذا قد عُيِّن ههنا أن يُكرَز حسب قول المخلص في كل محل وللجميع بهذا الفعل الشديد الحرارة. فماذا حرَّك هذه المرأة لتأتي وتفعل هذا الأمر. إنها قد تحرَّكت لذلك عندما شاهدت شفقة المسيح وامتزاجهُ مع الجميع وخاصةً الآن لمَّا نظرته داخلاً إلى بيت رجل أبرص يمنع الناموس من مخالطتِه لكونه نجساً ومنهىً عن شركته.

وافتكرت المرأة أنه كما رفع برص ذاك كذلك سيرفع مرض نفسها. فبينما كان متَّكئاً على العشاء أفاضت على رأسه الطِّيب الذي كان يساوي نحو ثلاثمائة دينار فانتهرها التلاميذ وخاصَّةً يهوذا. إلاَّ أن المسيح عضدها لئلاَّ يقطعوا عزمها الصالح. ثم تعرَّض لدفنه ليمنع يهوذا عن التسليم ويؤَهّل المرأة للكرامة ليُكرَز في كل المسكونة بعملها الصالح.