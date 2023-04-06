الخميس 06 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

الكنيسة اللاتينية تحتفل بذكرى القديس منصور فراريس

مطران اللاتين
مطران اللاتين

تحتفل الكنيسة اللاتينية بذكرى منصور فراريس، الكاهن الذي ولد في فالنسيا في إسبانيا عام 1350. التحق برهبنة الإخوة الوعاظ أي الدومينيكان فعَلَّم اللاهوت. وقام بالوعظ متجولا في بلدان كثيرة. فأتى ثمارا وافرة مثبتا المؤمينن في الايمان القويم والأخلاق الفاضلة. توفي في مدينة "فان" في فرنسا عام 1419.

وبهذه المناسبة ألقت الكنيسة عظة احتفالية قالت خلالها: حين افترق عن أمّه، اختار الرّب يسوع أصدقاء من البشر، الرسل الاثني عشر، وكأنّه كان يرغب في وضع تعاطفه فيهم. قال إنّه اختارهم ليكونوا "لا خَدَمًا، بل أحبّاء". 

وجعل منهم أصدقاء حميمين؛ أطلعهم على أمور لم يقلها للآخرين. كانت إرادته بتمييزهم، وبإبراز كرمه لهم، كما الوالد تجاه أولاده المفضّلين. من خلال ما كشفه لهم، أصبحوا سعداء أكثر من الملوك والأنبياء وحكماء العهد القديم. سمّاهم "يا بَنِيَّ"؛ لمنحهم مواهبه، فضّلهم على "الحكماء والأذكياء" في هذا العالم. عبّر عن فرحته وشكرهم لأنّهم ثبتوا معه في محنته وكعربون امتنان، أعلن لهم أنّهم سيجلسون على العروش ليدينوا أسباط إسرائيل الاثني عشر لقد وجد المواساة في صداقتهم عند اقتراب محنته الكبرى.

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