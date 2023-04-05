الأربعاء 05 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

إدارة التعليم والتدريب المهنى للقوات المسلحة تجدد اعتماد شهادات «الأيزو»

اعتماد شهادات الأيزو
اعتماد شهادات الأيزو

حصلت إدارة التعليم والتدريب المهني للقوات المسلحة على تجديد الاعتماد لشهادات (الأيزو) في مجالي نظام إدارة الجودة ونظم السلامة والصحة المهنية، في إطار حرص القوات المسلحة على الاهتمام بمنظومة الإعداد والتأهيل للكوادر الفنية والمهنية، وفقًا لأرقى المستويات.

بدأت المراسم بعرض فيلم تسجيلي عن إدارة التعليم والتدريب المهني وتطور دورها فى إعداد الكوادر المهنية في التخصصات المختلفة، أعقبه تسلم اللواء أ.ح. طارق عبدالعال مدير إدارة التعليم والتدريب المهني، شهادات تجديد الاعتماد من المهندس محمد رمضان المدير التنفيذى للمؤسسة المانحة لشهادات (الأيزو)، بحضور عدد من قادة القوات المسلحة وممثلي الجهة المانحة للشهادات العالمية.

وتعد إدارة التعليم والتدريب المهني، إحدى الإدارات التخصصية بالقوات المسلحة، التي تعمل على إعداد وتأهيل الكوادر الفنية والمهنية القادرة على إصلاح وصيانة وتشغيل الأجهزة والمعدات المستخدمة بالقوات المسلحة، وتأهيل أعداد من المجندين علي المهن والحرف المختلفة؛ طبقًا لمتطلبات سوق العمل قبل انقضاء مدة خدمتهم.

وتحرص الإدارة على تطبيق سياسات الجودة - بمفهومها الشامل - لتقديم خدمة تعليمية وتدريبية؛ تتماشى مع المعايير الدولية، خلال مراحل الإعداد والتأهيل.

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