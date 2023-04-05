الأربعاء 05 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

قوات الدفاع الشعبى والعسكرى تنظم عددًا من الفعاليات المميزة خلال شهر مارس

جريدة الدستور

استمراراً لجهود قوات الدفاع الشعبى والعسكرى فى تنفيذ المهام المكلفة بها بالتعاون مع المؤسسات والاجهزة والمعنية بالدولة، نفذت القيادة العديد من الانشطة على مدار  شهر مارس الماضي للتدريب العملى المشترك على إدارة الأزمات والكوارث وعقد لقاءات التوعية والزيارات الميدانية بالمشروعات القومية لشباب الجامعات.

وتضمنت الانشطة تنفيذ مشروعين للتدريب علي مجابهة الأزمات والمواقف الطارئة بالتعاون مع محافظتى قنا والقليوبية للوقوف على مستوى الجاهزية والاستعداد لمجابهة المواقف الطارئة وفرض بعض السيناريوهات المحتمل حدوثها تحت مختلف الظروف وكذا التدريب على نجدة الإهداف الحيوية وإصطفاف المعدات والمركبات الخاصة بالمحافظتين وتحركها لمسافه 10 كم ، وكذا المرور على معسكر الإيواء العاجل ومستشفى العزل الميدانى للتأكد من مدى صلاحيتها وجاهزيتها الفنية ، وذلك بهدف تنمية المهارات الميدانية للأجهزة التنفيذية والإستغلال الأمثل لموارد المحافظة والمحافظات المجاورة طبقاً للتنسيقات المشتركة .

وشملت الأنشطة مرور قائد قوات الدفاع الشعبى والعسكرى ومحافظ قنا على إحدى مدارس التأسيس العسكرية ونفذ الطلاب عدد من العروض العسكرية التى عكست مدى الإنضباط العسكرى الذى تتمتع به تلك المدارس وتكريم عدد من أسر الشهداء بالمحافظة .

وفى إطار نشر الوعي الثقافى والوطنى وتأصيل قيم الولاء والانتماء، فقد تم تنظيم عدد من الندوات التثقيفية بجامعات الفيوم وبورسعيد وبنها، ألقت الضوء على المخاطر والتحديات التى تواجه الشباب والدور الذى تقوم به الدولة المصرية فى مختلف القطاعات وتوفير الحياة الكريمة للمواطنين وتكريم عدد من أسر الشهداء وبعض من ذوى الهمم بمختلف المحافظات .

كما نظمت قيادة قوات الدفاع الشعبى والعسكرى عدد من الزيارات الميدانية لطلبة الجامعات الحكومية والخاصة إلى الوحدات العسكرية والمشروعات التنموية القومية العملاقة لمتابعة حجم الإنجازات التى حققتها الدولة المصرية خلال الفترة الماضية فى مجال التنمية الشاملة والوقوف على إمكانيات وقدرات تلك المشروعات وحجم الإنتاج الذى توفره فى الأسواق المصرية واتاحة الألاف من فرص العمل للشباب .

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