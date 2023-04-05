الأربعاء 05 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

بـ«عائد يصل لـ22%».. بنك القاهرة يطرح شهادتي ادخار لمدة 3 سنوات

بنك القاهرة
بنك القاهرة

أعلن بنك القاهرة تعديل سعر العائد على شهادة بريمو جولد بالجنيه المصري ذات العائد الثابت لمدة 3 سنوات بسعر 19%؜ سنوي ويصرف العائد شهرياً، وإصدار شهادة بريمو جولد ذات العائد المتناقص بالجنيه المصري لمدة 3 سنوات بسعر سنوي 22%؜ للسنة الأولى و18% للسنة الثانية و16% ؜للسنة الثالثة ويصرف العائد شهريًا.

تأتى تلك الخطوة فى إطار سعى البنك المتواصل لتلبية متطلبات كافة شرائح العملاء وتحفيز أصحاب الودائع للحفاظ على القيمة الشرائية لمدخراتهم، وكذلك تحفيز القيمة الادخارية للجنيه المصرى من خلال تقديم عائد تنافسى.

وتتمتع الشهادتان بالعديد من المزايا التنافسية من حيث معدل العائد ودورية الصرف، ويتم بدء احتساب العائد من اليوم التالي للشراء، ولا يمكن استرداد قيمة الشهادة إلا بعد مرور 6 أشهر.

كما يمكن الاقتراض بضمان الشهادتين بنسبة 90% من قيمتهما على ألا يقل سعر العائد عن 2% فوق سعر العائد المعلن وقت منح التسهيل الإئتماني، ويصل الحد الأدنى لشراء الشهادة 10,000 جنيه ومضاعفات 1000 جنيه وبدون حد أقصى للشراء من خلال فروع بنك القاهرة والبالغة نحو 248 فرع ووحدة مصرفية منتشرة بكافة أنحاء الجمهورية.

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