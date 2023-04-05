مجمع الإسماعيلية الطبي يستقبل جثمان مدير أمن بورسعيد

استقبل مجمع الإسماعيلية الطبي، التابع للهيئة العامة للرعاية الصحية، جثمان اللواء مدحت عبدالرحيم مدير أمن بورسعيد، الذي لقي مصرعه، في حادث انقلاب سيارة على محور 30 يونيو، اليوم الأربعاء.

وكشفت مصاد، أن مدير أمن بورسعيد كان يستقل سيارته الشخصية بمفرده، وتعرض لحادث انقلاب على طريق «الإسماعيلية - بورسعيد».

وتوجه عدد كبير من القيادات الأمنية والضباط بمديرية أمن بورسعيد إلى موقع الحادث، ونقل جثمان اللواء مدحت عبدالرحيم إلى مجمع الإسماعيلية الطبي لحين انتهاء الإجراءات.